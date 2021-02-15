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Почеттино: «Победа в Лиге чемпионов – это главная цель «ПСЖ»

15 Февраля 2021, 20:37,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это особенная игра, я чувствую, что матч очень важен для команды. Победа в Лиге чемпионов – это главная цель «ПСЖ».

Да, нам не помогут важные игроки, но остальным ребятам не терпится выйти на поле и сделать всё возможное, чтобы победить. В раздевалке царит прекрасная атмосфера, все парни готовы биться друг за друга. Мы хотим написать новую историю клуба», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Барселона» и «ПСЖ» сыграют в Испании уже завтра, 16 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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