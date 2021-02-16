​Неймар отреагировал на пропуск матча с «Барселоной»

Во вторник вечером «ПСЖ» проведёт первую игру плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны». Команде Маурисио Почеттино не сможет помочь Неймар, который получил травму в кубковой игре и вернётся на поле примерно через три недели.

«Это одна из топ-3 игр, в которых я хотел бы сыграть сильнее всего», - написал Неймар на своей страничке в Twitter, добавив смайл со слезами.

Напомним, что Неймар с 2013 по 2017 год выступал за «Барселону», прежде чем перейти в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола деньги. Парижский клуб заплатил за бразильца двести двадцать два миллиона евро.

Следить за игрой «Барселона» - «ПСЖ» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.