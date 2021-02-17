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Санчо: «Мбаппе - большой игрок»

17 Февраля 2021, 11:27,

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в гостевом поединке против каталонской «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой парижан со счетом 4:1, в активе форварда три забитых мяча.

«Большой игрок», - гласит сообщение Санчо в «Твиттере».

Срок действия трудового договора Мбаппе с парижским клубом рассчитан до середины 2022-го года. Ранее СМИ сообщали, что подписать нападающего хочет мадридский «Реал».

Ответный поединок «ПСЖ» - «Барселона» пройдет десятого марта на стадионе «Парк де Пренс». Начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Джейдон Санчо
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