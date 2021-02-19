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Мбаппе опередил Холанна и Салаха в борьбе за награду лучшему игроку недели

19 Февраля 2021, 15:39,

Лидер атак «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван лучшим игроком недели по итогам четырёх поединков стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В  матче с «Барселоной» (4:1) молодой француз трижды поразил ворота соперника. Подобное на «Камп Ноу» ранее удавалось только украинскому нападающему киевского «Динамо» Андрею Шевченко.

Мбаппе опередил также ярко блеснувшего в стартовом еврокубковом матче 2021 года Эрлинга Холанна из «Боруссии» Дортмунд, а также Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Сержиу Оливейру, представляющего «Порту».

Мбаппе всего 22 года, в текущем сезоне в его активе 21 год и 9 ассистов в 29 официальных матчах за клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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0
redwhite1959
19 Февраля 2021, 16:09

Объективно! Положить "трёху" "Барсе" - дорогого стОит!

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