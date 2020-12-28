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Месси - о разгроме от «Баварии»: «Такие поражения недопустимы»

28 Декабря 2020, 12:59,

Depositphotos

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси вспомнил о разгромном поражении от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

«Можно проиграть, я много раз терпел неудачи. Однако это был тяжелый момент из-за того, как поединок с «Баварией» был проигран. Это был сложный год для «Барселоны», но такие поражения недопустимы», - приводит слова аргентинского нападающего Mundo Deportivo.

Напомним, что «сине-гранатовые» уступили «Баварии» со счетом 2:8.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» пробилась в 1/8 финала, где встретится с французским «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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