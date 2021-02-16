Лига чемпионов 2020-2021
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Месси забивает 20 и больше голов уже в 13-м сезоне подряд

16 Февраля 2021, 23:45,

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимает «ПСЖ». В середине первого тайма команды обменялись голами. Сначала Лионель Месси с пенальти, назначенного за снос Френки де Йонга, открыл счет, а вскоре Килиан Мбаппе метко пробил в ближний угол, и счет стал 1:1.

Для Лионеля Месси это 20-й голевой удар в официальных матчах за клуб в текущем сезоне, а это значит, что он забивает 20 и больше голов уже на протяжении 13 лет подряд. Также Месси повторил рекорд Рауля, забивая в 17 календарных годах в Лиге чемпионов.

33-летний Месси выиграл четыре Лиги чемпионов и 10 чемпионатов Испании, шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», выигрывал Олимпиаду и молодёжный чемпионат мира.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Sergo
17 Февраля 2021, 01:18

Карлик пенанель - легенда!

0
overkill666
17 Февраля 2021, 01:05

только во тс ПСЖ чет ниочем... похоже на закат карьеры совсем.

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