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​Ди Мария пропустит матч с «Барселоной»

09 Февраля 2021, 17:35,

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на слова главного тренера парижан Маурисио Почеттино.

Стоит напомнить, что ди Мария получил травму в дебюте воскресного матча чемпионата Франции против «Марселя». Восстановиться к игре с «Барселоной» аргентинец не успеет.

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, шестнадцатого февраля. Первая встреча пройдёт в Испании на стадионе «Камп Ноу». Ответный поединок состоится уже весной.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария
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