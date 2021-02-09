​Ди Мария пропустит матч с «Барселоной»

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на слова главного тренера парижан Маурисио Почеттино.

Стоит напомнить, что ди Мария получил травму в дебюте воскресного матча чемпионата Франции против «Марселя». Восстановиться к игре с «Барселоной» аргентинец не успеет.

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, шестнадцатого февраля. Первая встреча пройдёт в Испании на стадионе «Камп Ноу». Ответный поединок состоится уже весной.