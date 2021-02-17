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«Барселона» отреагировала на пост Хабиба Нурмагомедова в поддержку «ПСЖ»

17 Февраля 2021, 09:37,

Каталонская «Барселона» не оставила без внимания пост российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Давний поклонник мадридского «Реала» оставил следующее сообщение на своей странице в «Инстаграме»: «По дороге на «Камп Ноу». Вперед, «ПСЖ». Hala Madrid».

В ответ на эту публикацию пресс-служба «сине-гранатовых» написала комментарий: «Ты уверен? Еще не поздно поменять свой выбор».

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» потерпела домашнее поражение от «ПСЖ» с разгромным счетом 1:4. Ответный поединок состоится в Париже десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
17 Февраля 2021, 09:48

Как бы это им не пришлось писать вскоре Месси...

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