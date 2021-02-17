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Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

17 Февраля 2021, 10:16,

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем после матча с каталонской «Барселоной» (4:1) в плей-офф Лиги чемпионов. В этом поединке 22-летний француз отметился тремя забитыми мячами.

«Я ценю футболку парижского клуба. Она закреплена в моем сердце. Было бы глупо принимать решение после одного матча. Над этим нужно задуматься в долгосрочной перспективе. Я неоднократно говорил, что счастлив в «ПСЖ», - передает слова игрока газета Marca.

Действующее соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до лета 2022-го года. Ранее сообщалось, что подписать Килиана хочет мадридский «Реал».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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