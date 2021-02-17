Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Неймара могут дисквалифицировать после матча «Барселона» - «ПСЖ»

17 Февраля 2021, 15:43,

Из-за травмы Неймар не принимал участия в первой игре плей-офф против «Барселоны». Тем не менее, бразильский форвард «ПСЖ» может нарваться на дисквалификацию. Поводом являются несколько публикаций игрока в Twitter, в которых он высказывался по поводу пенальти и гола каталонской команды.

После назначения пенальти Неймар написал: «Пенальти? Вы шутите?». Когда Лионель Месси забил, бразилец назвал гол «Барселоны» «дерьмовым».

Неймар быстро удалил записи, однако УЕФА всё же может наказать бразильца по статье о нарушении основных принципов поведения, пишет испанский Sport. Максимальный срок возможной дисквалификации составляет два матча.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Sergo
17 Февраля 2021, 15:53

Какой Неймар? Это был я! Я написал, что пенальти Барселоны был дерьмовым)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола