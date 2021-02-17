Неймара могут дисквалифицировать после матча «Барселона» - «ПСЖ»

Из-за травмы Неймар не принимал участия в первой игре плей-офф против «Барселоны». Тем не менее, бразильский форвард «ПСЖ» может нарваться на дисквалификацию. Поводом являются несколько публикаций игрока в Twitter, в которых он высказывался по поводу пенальти и гола каталонской команды.

После назначения пенальти Неймар написал: «Пенальти? Вы шутите?». Когда Лионель Месси забил, бразилец назвал гол «Барселоны» «дерьмовым».

Неймар быстро удалил записи, однако УЕФА всё же может наказать бразильца по статье о нарушении основных принципов поведения, пишет испанский Sport. Максимальный срок возможной дисквалификации составляет два матча.