Пике и Гризманн поссорились по ходу матча с «ПСЖ»

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17 Февраля 2021, 09:58,
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В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем домашнем стадионе «Камп Ноу» принимала французский «ПСЖ». Встреча завершилась разгромным поражением команды Рональда Кумана со счетом 1:4. Хет-трик в составе гостей оформил нападающий Килиан Мбаппе.
Согласно информации издания Sport.es, по ходу второй половины встречи произошел конфликт между защитником Херардом Пике и форвардом Антуаном Гризманном. Игроки вступили в словесную перепалку.
Ответная встреча между парижанами и каталонцами запланирована на десятое марта. Игра состоится во Франции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антуан Гризманн, Херард Пике
так Гриза было за что упрекать. Пике хоть после травмы восстанавливался, с него спрос другой. а этот то французишка - на пик формы вышел, голы и передачи начал клепать, и вот матч, где он должен был себя показать с наилучшей стороны. показал? да ни разу.
Пуке, кроме скандалов, ни на что больше не способен!
Началось, срочно гнать Кумана...