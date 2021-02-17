Экс-арбитр Андухар: Пенальти в пользу «Барселоны» был

В середине первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» полузащитник испанцев Френки де Йонг был сбит с ног соперником в штрафной площади. После обращения к системе ВАР арбитр назначил пенальти, и Лионель Месси открыл счет.

- Это пенальти, - заявил бывший испанский судья Андухар Оливер в эфире Radio Marca. - Кюрзава пересекает путь игроку «Барселоны» и сбивает его. Принято правильное решение, пускай в действиях обороняющегося и не было умысла.

Несмотря на тот гол Месси, каталонцы проигрывают «ПСЖ» в середине второго тайма (1:3), пропустив мячи после ударов Килиана Мбаппе (дважды) и Мойзе Кина.