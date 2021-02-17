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Мбаппе: «ПСЖ» не вышел на свой пик, команда продолжит прогрессировать»

17 Февраля 2021, 08:47,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (4:1), прокомментировал результат поединка.

«Нам нужно продолжать в том же духе. Маурисио Почеттино проделывает отличную работу. Сейчас он продолжает дело Томаса Тухеля, который заложил начало финалом прошлого сезона. Мы прибавили в плане физики. Пока «ПСЖ» не вышел на свой пик. Команда продолжит прогрессировать», - передает слова Килиана пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится десятого марта во Франции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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