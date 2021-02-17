Мбаппе: «ПСЖ» не вышел на свой пик, команда продолжит прогрессировать»

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17 Февраля 2021, 08:47,
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (4:1), прокомментировал результат поединка.
«Нам нужно продолжать в том же духе. Маурисио Почеттино проделывает отличную работу. Сейчас он продолжает дело Томаса Тухеля, который заложил начало финалом прошлого сезона. Мы прибавили в плане физики. Пока «ПСЖ» не вышел на свой пик. Команда продолжит прогрессировать», - передает слова Килиана пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится десятого марта во Франции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе