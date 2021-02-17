​Мбаппе сказал Альбе, что убьёт его на улице

Во время матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» на поле случился конфликт, подробности которого передаёт Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar+.

В одном из эпизодов Серджино Дест извинился перед Килианом Мбаппе, однако последний попросил оппонента не трогать его. В ситуацию вмешался Хорди Альба, который напомнил Мбаппе, что Дест попросил у него прощения.

«На улице я тебя убью», - сказал Мбаппе Альбе, судя по информации источника.

Далее в разговор вступил Херард Пике, который переспросил у Мбаппе, кого он собрался убивать. После этого Килиан якобы повторил Альбе свою предыдущую фразу.