​Мбаппе сказал Альбе, что убьёт его на улице

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17 Февраля 2021, 18:17,
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Во время матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» на поле случился конфликт, подробности которого передаёт Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar+.
В одном из эпизодов Серджино Дест извинился перед Килианом Мбаппе, однако последний попросил оппонента не трогать его. В ситуацию вмешался Хорди Альба, который напомнил Мбаппе, что Дест попросил у него прощения.
«На улице я тебя убью», - сказал Мбаппе Альбе, судя по информации источника.
Далее в разговор вступил Херард Пике, который переспросил у Мбаппе, кого он собрался убивать. После этого Килиан якобы повторил Альбе свою предыдущую фразу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Херард Пике, Хорди Альба, Серджино Дест
Килиан просто перепутал Альбу с Шредером))
Недокиллеры насмотрелись фильмов....