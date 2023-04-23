Анчелотти: «Камавинга – невероятный игрок»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил полузащитника своей команды Эдуардо Камавинга.

Итальянский специалист регулярно задействует француза на непрофильной для него позиции слева в обороне, и тот уверенно справляется с задачей. В сегодняшнем поединке против «Сельты» 20-летний хавбек помог «сливочным» одержать победу (2:0), сыграв от начала и до конца встречи.

«Камавинга – невероятный игрок, – восторгается Анчелотти в послематчевом интервью. – Он способен играть где угодно, полезен с мячом и без мяча. Он всегда находится рядом, когда вы в нём нуждаетесь», – приводят испанские СМИ слова наставника «Реала».