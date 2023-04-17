Анчелотти ответил на вопрос о вероятном переходе Беллингема в «Реал»

Главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросили прокомментировать сведения об интересе клуба к Джуду Беллингему.

Мадридцы считаются одними из основных претендентов на дорогостоящего 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии».

«Могу сказать только то, что Беллингем, к сожалению, является игроком «Боруссии», и я не люблю говорить о футболистах других команд, так что без комментариев», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро. Главным конкурентом «королевского клуба» в борьбе за англичанина называется «Манчестер Сити».