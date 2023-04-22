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Чемпионат Испании. Ла Лига

Реал - Сельта: где смотреть прямую трансляцию онлайн

22 Апреля 2023 • 02:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1 1.35 X 5.30 2 8.50
Через 17 ч. 54 мин.

В субботу мадридский «Реал» сыграет против «Сельты». «Королевский» клуб будет в приподнятом настроении после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти не может позволить себе расслабиться, несмотря на то, что «Барселона» оторвалась слишком далеко, так как в спину дышит набравший шикарный ход «Атлетико». В соперниках у «Реала» середняк, с которым в последнее время у мадридцев проблем не возникает.

С 22:00 телепоказ матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Реал Мадрид Сельта
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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