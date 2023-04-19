Алаба получил травму в матче с «Челси», игроку предстоит пройти обследование

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба травмировался во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Австриец покинул поле после первого тайма, ощутив мышечный дискомфорт.

Журналист Мигель Анхель Диас сообщает, что Алаба в ближайшее время пройдёт обследование, которое покажет степень серьёзности повреждения. Напомним, Давид весной уже пропустил несколько недель из-за травмы.

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» уже точно не поможет другой основной центральный защитник – Эдер Милитао, у которого перебор жёлтых карточек. В следующей стадии турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Баварией».