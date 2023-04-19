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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба получил травму в матче с «Челси», игроку предстоит пройти обследование

19 Апреля 2023 • 11:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба травмировался во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Австриец покинул поле после первого тайма, ощутив мышечный дискомфорт.

Журналист Мигель Анхель Диас сообщает, что Алаба в ближайшее время пройдёт обследование, которое покажет степень серьёзности повреждения. Напомним, Давид весной уже пропустил несколько недель из-за травмы.

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» уже точно не поможет другой основной центральный защитник – Эдер Милитао, у которого перебор жёлтых карточек. В следующей стадии турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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