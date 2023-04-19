Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продлил контракт с Бензема благодаря «Золотому мячу»

19 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Всё идёт к тому, что нападающий Карим Бензема проведёт в «Реале» ещё один сезон. В прессе появилась информация о том, что мадридский клуб уже активировал опцию продления контракта с 35-летним форвардом.

Как сообщает AS, «Реал» активировал опцию из-за выигранного Бензема «Золотого мяча». В контракте француза прописано, что в случае получения Каримом столь престижной награды игроку гарантирована пролонгация договора на один год. Словом, такой расклад был неизбежен.

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема  провёл за «Реал» 35 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 26 голов и 6 голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
21:11 · Испания. Ла Лига
Романо: «Кроос уже подписал новый контракт с «Реалом»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассчитывает перехватить Фелиша у «Челси»
20:47 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо назвал позицию, которую «Реал» планирует усилить летом
20:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлил контракт с Бензема благодаря «Золотому мячу»
20:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько будет зарабатывать Месси в «Барселоне» 1 слухи
18:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала новое заявление по «делу Негрейры»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Слышал, что «Реал» хочет назначить Артету»
15:18 · Испания. Ла Лига
Бензема понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала» 2
15:04 · Испания. Ла Лига
Депай не сыграет с «Барселоной»
14:58 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»
14:15 · Испания. Ла Лига
Апелляцию «Эльче» на результат матча с «Барселоной» отклонили
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не исключает возвращение Фелиша
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не работает над трансфером Гави, у клуба другие цели
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему
13:46 · Испания. Ла Лига
В раздевалке «Барселоны» растёт уверенность в том, что Месси вернётся
Все новости
Рекомендуем