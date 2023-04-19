«Реал» продлил контракт с Бензема благодаря «Золотому мячу»

Всё идёт к тому, что нападающий Карим Бензема проведёт в «Реале» ещё один сезон. В прессе появилась информация о том, что мадридский клуб уже активировал опцию продления контракта с 35-летним форвардом.

Как сообщает AS, «Реал» активировал опцию из-за выигранного Бензема «Золотого мяча». В контракте француза прописано, что в случае получения Каримом столь престижной награды игроку гарантирована пролонгация договора на один год. Словом, такой расклад был неизбежен.

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провёл за «Реал» 35 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 26 голов и 6 голевых передач на партнёров.