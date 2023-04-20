Алаба пропустит две недели из-за травмы

Стало известно, сколько будет отсутствовать защитник мадридского «Реала» Давид Алаба. Напомним, австриец получил травму в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и покинул поле после первого тайма.

El Chiringuito TV сообщает, что Алаба из-за своей травмы будет отсутствовать две недели. По срокам Давид должен восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», но ещё неизвестно, успеет ли футболист набрать форму для участия в матче 6 мая. То же самое касается полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 9 мая.

Напомним, в первой встрече на «Сантьяго Бернабеу» «Реалу» из-за дисквалификации не поможет другой центральный защитник – Эдер Милитао.