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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба пропустит две недели из-за травмы

20 Апреля 2023 • 14:21 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
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22.04 22:00

Стало известно, сколько будет отсутствовать защитник мадридского «Реала» Давид Алаба. Напомним, австриец получил травму в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и покинул поле после первого тайма.

El Chiringuito TV сообщает, что Алаба из-за своей травмы будет отсутствовать две недели. По срокам Давид должен восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», но ещё неизвестно, успеет ли футболист набрать форму для участия в матче 6 мая. То же самое касается полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 9 мая.

Напомним, в первой встрече на «Сантьяго Бернабеу» «Реалу» из-за дисквалификации не поможет другой центральный защитник – Эдер Милитао.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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