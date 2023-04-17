Вальверде может быть отстранён на 12 матчей за удар Баэны

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может больше не сыграть в этом сезоне.

По информации Cadena Ser, 24-летний уругваец может быть дисквалифицирован на 12 матчей за удар по лицу нападающего «Вильярреала» Алекса Баэны. Ранее сообщалось, что во время очного противостояния между командами испанец оскорбил семью Вальверде, а после игры на парковке между футболистами произошла стычка.

При этом отмечается, что если Вальверде докажет оскорбление со стороны Баэны, то он будет отстранен всего на четыре игры. Однако игрок «Вильярреала» заявляет, что никого не оскорблял.

В текущем сезоне Вальверде провел 46 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

Игрок «Реала» Вальверде подрался с футболистом «Вильярреала»