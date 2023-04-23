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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известны планы «Реала» по Камавинга

23 Апреля 2023 • 17:19 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Сельта
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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях раскрыл планы «Реала» по будущему полузащитника Эдуардо Камавинга. По данным журналиста, в ближайшие месяцы мадридский клуб подготовит для француза новый контракт. Предложение будет предусматривать повышение заработной платы.

Отмечается, что «Реал» хочет включить в сделку высокую клаузулу. Речь может пойти об 1 миллиарде евро. Понятное дело, что за такую сумму Камавинга никто не выкупит.

Ранее слухи связывали 20-летнего Эдуардо Камавинга с «Ливерпулем».

В сезоне 2022/2023 Камавинга провёл 49 матчей. Отметим, что Карло Анчелотти нередко использует игрока на позиции левого защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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