Известны планы «Реала» по Камавинга

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях раскрыл планы «Реала» по будущему полузащитника Эдуардо Камавинга. По данным журналиста, в ближайшие месяцы мадридский клуб подготовит для француза новый контракт. Предложение будет предусматривать повышение заработной платы.

Отмечается, что «Реал» хочет включить в сделку высокую клаузулу. Речь может пойти об 1 миллиарде евро. Понятное дело, что за такую сумму Камавинга никто не выкупит.

Ранее слухи связывали 20-летнего Эдуардо Камавинга с «Ливерпулем».

В сезоне 2022/2023 Камавинга провёл 49 матчей. Отметим, что Карло Анчелотти нередко использует игрока на позиции левого защитника.