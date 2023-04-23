Асенсио: «Я пережил непростой период»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился мыслями после победы над «Сельтой» (2:0) в матче Ла Лиги.

Испанский футболист стал одним из главных героев встречи, отметившись забитым мячом и голевой передачей.

«Я очень доволен тем, чего достиг за последнее время. Я усердно работаю каждый день, чтобы как можно чаще играть, и мне, думаю, удаётся пользоваться предоставляемым игровым временем.

Я пережил трудные времена. Болельщики «Реала» поддерживают меня и знают, как сильно я люблю этот клуб», – цитирует Madrid Zone 27-летнего игрока, далеко не всегда проходившего в стартовый состав по ходу текущего сезона.

Напомним, что контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает в июне.