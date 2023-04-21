Анчелотти: «У игроков «Реала» было всего 8 выходных в последние 4 месяца»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, сколько выходных было у его игроков в последние 4 месяца. Напомним, «королевский клуб» завтра сыграет в очередном туре чемпионата Испании против «Сельты» на «Сантьяго Бернабеу».

«Меня обвиняют в том, что я даю игрокам много выходных? Послушайте, в последние 4 месяца у футболистов «Реала» было всего 8 выходных. Вы должны понять, что мы играем каждые три дня», – объяснил Анчелотти на пресс-конференции.

В начале недели «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». За три дня перед первым матчем с «горожанами», «сливочным» предстоит встретиться с «Осасуной» в финале Кубка Испании.