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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «У игроков «Реала» было всего 8 выходных в последние 4 месяца»

21 Апреля 2023 • 14:45 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
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22.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, сколько выходных было у его игроков в последние 4 месяца. Напомним, «королевский клуб» завтра сыграет в очередном туре чемпионата Испании против «Сельты» на «Сантьяго Бернабеу».

«Меня обвиняют в том, что я даю игрокам много выходных? Послушайте, в последние 4 месяца у футболистов «Реала» было всего 8 выходных. Вы должны понять, что мы играем каждые три дня», – объяснил Анчелотти на пресс-конференции.

В начале недели «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». За три дня перед первым матчем с «горожанами», «сливочным» предстоит встретиться с «Осасуной» в финале Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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