Анчелотти: «Бензема готов завтра сыграть с «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Карима Бензема, который был недоволен своей заменой в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Бензема полностью восстановился и отлично себя чувствует. Он готов завтра сыграть с «Сельтой». Почему я заменил его в матче с «Челси»? Я объяснил ему ситуацию. Когда задача выполнена, я предпочитаю дать футболистам отдых», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Бензема в этом сезоне забил уже 14 голов в чемпионате Испании. Больше него в Ла Лиге забил только Роберт Левандовски из «Барселоны», на счету которого 17 мячей.