Нагельсманн числится в шорт-листе «Реала» на замену Анчелотти, но не является приоритетным кандидатом

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн находится в шорт-листе мадридского «Реала» на должность нового тренера, в случае ухода Карло Анчелотти в конце сезона. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, несмотря на интерес «сливочных», немец не является для клуба приоритетным кандидатом.

Ранее сообщалось, что «Реал» больше склоняется к назначению Маурисио Почеттино, который почти год находится без работы после увольнения из «ПСЖ». Также в прессе ходили слухи о Рауле Гонсалесе и Хаби Алонсо, который ныне возглавляет «Байер».

Нагельсманн в то же время претендует на пост главного тренера в лондонском «Челси».