В Испании оценили вероятность чемпионства «Реала» в процентах

Мадридский «Реал» сохраняет минимальные шансы на триумф в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Перед началом 30-го тура отрыв лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» от «сливочных» составляет 11 очков. На третьей строчке располагается мадридский «Атлетико», уступающий лидерам 13 баллов. Согласно DAZN, вероятность чемпионства «сине-гранатовых» на данный момент оценивается почти в 97%, в то время как шансы на победу «Реала» составляют чуть менее 3%. Неожиданное чемпионство «матрасников» практически полностью исключено – всего 0,2%.

Прямо сейчас «Реал» принимает на своём поле «Сельту». Текстовая трансляция этого матча представлена на сайте LiveResult.ru.