В «Реале» очень довольны игрой Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга впечатлил руководство клуба своим развитием.

20-летний футболист не имел постоянного места в основе «сливочных» в первой половине сезона, в связи с чем в СМИ начали появляться слухи о возможном уходе француза. Как информирует Madrid Xtra, сам хавбек совершенно не планирует никуда переходить – он очень любит «Реал». Боссы клуба «королевского клуба», в свою очередь, отвечают восходящей звезде тем же – они крайне впечатлены выступлениями игрока в текущем сезоне. В скором времени Камавинга проведёт с «Реалом» переговоры по новому долгосрочному контракту.