Мойсес Кайседо: «Хотел бы однажды оказаться в «Реале»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо рассказал, в составе какой команды мечтает выступать. Напомним, эквадорец летом станет трансферной целью многих английских топ-клубов, включая «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Хотел бы однажды оказаться в мадридском «Реале». Выступать за этот клуб – моя мечта», – цитирует Кайседо Madrid Zone.

Напомним, у мадридского «Реала» другие планы на приобретение полузащитника в ближайшее трансферное окно. «Королевский клуб» нацелен на Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Отметим, что Кайседо летом будет доступен на трансферном рынке за сумму около 80-90 миллионов евро.