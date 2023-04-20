«Реал» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за датского форварда

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Ранее уже сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны различных грандов европейского футбола. Согласно обновлённому отчёту BT, явную заинтересованность выразили мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», планирующие побороться за перспективного форварда грядущим летом. В числе претендентов на датчанина также фигурировал «Челси».

Расмус Хёйлунн принял участие в 26 матчах Серии А, семь раз поразив ворота соперников и трижды ассистировав. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.