Инсайдер Романо: «Реал» и Модрич в ближайшее время обсудят условия нового контракта»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич проведёт переговоры с клубом.

Недавно руководство «Реала» достигло договорённости с Тони Кроосом, и теперь в «королевском клубе» намерены перейти к обсуждению дальнейшего сотрудничества с другим опытным хавбеком – Лукой Модричем. Согласно сведениям Романо, в скором времени стороны обговорят условия нового годичного контракта. В «Реале» считают успешный исход переговоров практически неизбежным, поскольку хорват никогда не скрывал своего желания остаться.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в 42 матчах, отметившись шестью голами и шестью ассистами.