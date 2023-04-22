Милитао – лидер топ-5 лиг среди защитников по голам, забитым головой

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в очередной раз отличился после удара головой.

Бразилец поразил ворота «Сельты» в сегодняшнем матче Ла Лиги, отправив мяч в сетку в результате выигранной верховой дуэли. Согласно сведениям Opta, именно Милитао возглавляет рейтинг защитников пяти сильнейших лиг Европы с наибольшим количеством забитых мячей головой в текущем сезоне во всех турнирах. В активе 25-летнего центрбека «сливочных» шесть точных выстрелов.

Следить за ходом поединка мадридского «Реала» против «Сельты» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.