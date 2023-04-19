Тчуамени: «Почему я запасной? Всё решает тренер»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о ситуации с игровым временем. Напомним, в последнее время француз потерял место в стартовом составе команды Карло Анчелотти.

«Почему я запасной? Всё решает тренер. Как вы видите, сейчас многие полузащитники команды находятся в хорошей форме. Все подталкивают друг друга вперёд», – сказал Тчуамени в интервью Canal Plus.

Орельен Тчуамени выступает за мадридский «Реал» с прошлого лета, когда перешёл из «Монако» за 80 миллионов евро. На счету полузащитника сейчас четыре ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.