Наставник «Сельты» объяснил, почему попросил у Милитао футболку после матча с «Реалом»

Главный тренер «Сельты» Карлуш Карвальял раскрыл суть необычной просьбы.

После субботнего матча Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» обыграл «Сельту» (2:0), центральный защитник «сливочных» Эдер Милитао передал свою футболку наставнику оппонентов.

«Я знаю Милитао по временам его выступления в «Порту». В своей жизни я просил футболку только у двоих – у него и Петра Чеха. Перед началом матча я сказал Эдеру, что считаю его лучшим центральным защитником в мире. Мой сын попросил меня заполучить его футболку», – приводит Madrid Xtra слова португальского рулевого.

Эдер Милитао стал автором второго гола в матче, поразив ворота «Сельты» на 48-й минуте.