Анчелотти обрушился с критикой на УЕФА и ФИФА

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал УЕФА и ФИФА. Поводом стал слишком напряжённый календарь.

«Слишком напряжённо, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем футболистов, ведь они – самая важная часть футбола. Но каждый думает только себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, УЕФА думает о себе, ФИФА думает о себе. Это плохо для футбола. Это неправильно. Нужно что-то менять», - сказал Анчелотти журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» «сливочные» отстают на 11 очков.