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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти обрушился с критикой на УЕФА и ФИФА

21 Апреля 2023 • 17:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
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22.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал УЕФА и ФИФА. Поводом стал слишком напряжённый календарь.

«Слишком напряжённо, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем футболистов, ведь они – самая важная часть футбола. Но каждый думает только себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, УЕФА думает о себе, ФИФА думает о себе. Это плохо для футбола. Это неправильно. Нужно что-то менять», - сказал Анчелотти журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» «сливочные» отстают на 11 очков.

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Реал Мадрид ФИФА Карло Анчелотти УЕФА
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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