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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» на классе переиграл «Сельту»

22 Апреля 2023 • 23:58 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:0
Сельта
окончен

«Реал» не испытал каких-либо проблем в матче с «Сельтой». Мадридцы открыли счёт в конце первого тайма, а увеличили его в начале второго и спокойно довели матч до победного конца.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Сельта
(1:0) Асенсио Марко42'  
(2:0) Милитао Эдер48'  
Куртуа ТибоНачо ФернандесМилитао ЭдерРюдигер АнтониоКамавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоТчуамени ОрельенСебальос Дани  45' 81' (Родриго ( 81') Асенсио Марко 76' (Васкес Лукас ( 76') Бензема КаримВинисиус Жуниор 81' (Модрич Лука ( 81')
Запасные: Карвахаль ДаниэльКроос ТониОдриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Вильяр ИванВаскес Кевин  19' 78' (Медрано Фернандо ( 78') Тапия РенатоНуньес УнайГалан Хави  70' 73' (Сведберг Виллиот ( 73') Солари Аугусто 46' (Серви Франко ( 46') Вейга Габриэль 63' (Оскар Родригес ( 63') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаАспас ЯгоСеферович Харис 63' (Пасьенса Гонсало ( 63')
Запасные: Ларсен ЙоргенСанчес КристианРодригес МигельКаррильо КокеДомингес Карлос
22 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

В 30-м туре «Реал» в рамках чемпионата Испании принимал «Сельту». «Сливочные», которые изначально боролись за чемпионство, сейчас рискуют откатиться на третье место, так как «Атлетико» отставал уже лишь на два очка. В свою очередь «Сельта» располагалась в середине таблицы и почти обеспечила себе сохранение прописки на следующий сезон.

Игра началась в неспешном темпе – мадридцы чуть больше контролировали мяч, но Вильяра не беспокоили. Команда из Виго же не претендовала на инициативу и спокойно оборонялась, но также пыталась что-то придумать впереди. Лишь в середине первого тайма Себальос выкатил мяч под удар Бензема, но выстрел француза метров с двадцати оказался выше цели.

Вскоре Себальос уже сам слева ворвался в штрафную «Сельты» и пробил в дальний угол, но получилось немного неточно. Тут же Начо уже справа получил мяч и также решился на удар, но получилось выше створа. «Реал» продолжал давить, зарабатывать стандарты, и всё это принесло результат за пять минут до перерыва. Винисиус убежал по левому краю и прострелил в центр, а Асенсио в касание пробил в правый от себя угол. Интересно, что этот удар в створ был единственным для «Реала» в первом тайме, но этого хватило, чтобы уйти на перерыв, ведя в счёте.

В начале второй половины «сливочные» упрочили своё лидерство. Асенсио навесил в штрафную, где Милитао выпрыгнул выше всех и пробил в цель. Таким образом, и второй удар мадридцев в створ стал голевым.

После этого темп игры вновь спал. «Реал» покойно контролировал ход поединка, а «Сельта» никак не могла ничего противопоставить сопернику. По истечении часа игры счёт едва не стал разгромным. Винисиус на фланге сумел уйти от Тапии к лицевой и прострелил на Бензема, но удар француза с близкого расстояния Вильяр ногами сумел парировать.

У галисийцев ничего не получалось. К середине второго тайма у них владение мячом составляло 37%, при этом они ни разу не попали в створ ворота Куртуа. «Сельта» пыталась бить издали, но никакой опасности в этом не было. Казалось, если бы финальный свисток прозвучал уже в это время, никто бы особо не расстроился. Лишь минут за тринадцать до конца матча Аспрас справа выскочил на рандеву с вратарем соперника, но пробил прямо в Куртуа.

Результат больше не поменялся. Уже во вторник начнутся матчи следующего тура Ла Лиги, и «Реал» отправится на выезд «Жироны». «Сельта» же днём позже примет дома «Эльче».

Роман Андреев

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Реал Мадрид Сельта
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
23 Апреля 2023 в 00:01
Не побоюсь этого слова, Камавинга просто БРИЛИАНТ !!! Играет блистательно как в обороне, так и в полузащите. Отбор, созидание, качество пасов, техника, дриблинг, скорость....все на высоком уровне ! Радует еще и хорошая форма Асенсио, молодец!
Реал с Победой !
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