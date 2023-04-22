«Реал» на классе переиграл «Сельту»

«Реал» не испытал каких-либо проблем в матче с «Сельтой». Мадридцы открыли счёт в конце первого тайма, а увеличили его в начале второго и спокойно довели матч до победного конца.

В 30-м туре «Реал» в рамках чемпионата Испании принимал «Сельту». «Сливочные», которые изначально боролись за чемпионство, сейчас рискуют откатиться на третье место, так как «Атлетико» отставал уже лишь на два очка. В свою очередь «Сельта» располагалась в середине таблицы и почти обеспечила себе сохранение прописки на следующий сезон.

Игра началась в неспешном темпе – мадридцы чуть больше контролировали мяч, но Вильяра не беспокоили. Команда из Виго же не претендовала на инициативу и спокойно оборонялась, но также пыталась что-то придумать впереди. Лишь в середине первого тайма Себальос выкатил мяч под удар Бензема, но выстрел француза метров с двадцати оказался выше цели.

Вскоре Себальос уже сам слева ворвался в штрафную «Сельты» и пробил в дальний угол, но получилось немного неточно. Тут же Начо уже справа получил мяч и также решился на удар, но получилось выше створа. «Реал» продолжал давить, зарабатывать стандарты, и всё это принесло результат за пять минут до перерыва. Винисиус убежал по левому краю и прострелил в центр, а Асенсио в касание пробил в правый от себя угол. Интересно, что этот удар в створ был единственным для «Реала» в первом тайме, но этого хватило, чтобы уйти на перерыв, ведя в счёте.

В начале второй половины «сливочные» упрочили своё лидерство. Асенсио навесил в штрафную, где Милитао выпрыгнул выше всех и пробил в цель. Таким образом, и второй удар мадридцев в створ стал голевым.

После этого темп игры вновь спал. «Реал» покойно контролировал ход поединка, а «Сельта» никак не могла ничего противопоставить сопернику. По истечении часа игры счёт едва не стал разгромным. Винисиус на фланге сумел уйти от Тапии к лицевой и прострелил на Бензема, но удар француза с близкого расстояния Вильяр ногами сумел парировать.

У галисийцев ничего не получалось. К середине второго тайма у них владение мячом составляло 37%, при этом они ни разу не попали в створ ворота Куртуа. «Сельта» пыталась бить издали, но никакой опасности в этом не было. Казалось, если бы финальный свисток прозвучал уже в это время, никто бы особо не расстроился. Лишь минут за тринадцать до конца матча Аспрас справа выскочил на рандеву с вратарем соперника, но пробил прямо в Куртуа.

Результат больше не поменялся. Уже во вторник начнутся матчи следующего тура Ла Лиги, и «Реал» отправится на выезд «Жироны». «Сельта» же днём позже примет дома «Эльче».