Анчелотти: «Мне очень нравится Вейга, он является отличным игроком»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень полузащитника «Сельты» Габри Вейги, которого ранее связывали с переездом на «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом.

«Мне очень нравится Вейга, он является отличным игроком, но то же самое я могу сказать про того же Яго Аспаса», – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча с «Сельтой» в чемпионате Испании.

Напомним, Вейга в данный момент также интересен клубам из Английской премьер-лиги. Габри в нынешнем сезоне отметился девятью голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге, проведя 27 матчей.