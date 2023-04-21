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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Мне очень нравится Вейга, он является отличным игроком»

21 Апреля 2023 • 14:33 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
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22.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень полузащитника «Сельты» Габри Вейги, которого ранее связывали с переездом на «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом.

«Мне очень нравится Вейга, он является отличным игроком, но то же самое я могу сказать про того же Яго Аспаса», – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча с «Сельтой» в чемпионате Испании.

Напомним, Вейга в данный момент также интересен клубам из Английской премьер-лиги. Габри в нынешнем сезоне отметился девятью голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге, проведя 27 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Карло Анчелотти Габри Вейга
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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