Мадридский «Реал» активировал опцию продления трудового договора с нападающим команды Каримом Бензема.

По сведениям AS, теперь контракт 35-летнего форварда со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. При этом источник отметил, Бензема понимает, что вряд ли останется в клубе после окончания соглашения.

В текущем сезоне французский нападающий забил 26 голов и стал автором 6 результативных передач в 35 матчах с учетом всех турниров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бензема в 35 миллионов евро.

После 29 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка.