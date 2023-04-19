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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» активировал опцию продления контракта с Бензема слухи

19 Апреля 2023 • 17:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Мадридский «Реал» активировал опцию продления трудового договора с нападающим команды Каримом Бензема.

По сведениям AS, теперь контракт 35-летнего форварда со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. При этом источник отметил, Бензема понимает, что вряд ли останется в клубе после окончания соглашения.

В текущем сезоне французский нападающий забил 26 голов и стал автором 6 результативных передач в 35 матчах с учетом всех турниров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бензема в 35 миллионов евро.

После 29 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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