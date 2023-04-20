Агент Альваро Родригеса: «Анчелотти рассматривает моего клиента как замену Бензема»

Алехандро Каманьо, агент нападающего мадридского «Реала» Альваро Родригеса, рассказал о роли своего клиента в «королевском клубе» под руководством Карло Анчелотти.

«Анчелотти рассматривает моего клиента как замену Бензема, когда Карима нет на поле», – заявил агент в интервью Diario AS.

В этом сезоне 18-летний Родригес успел дебютировать за мадридский «Реал» в чемпионате Испании. На его счету уже один гол и результативная передача в четырёх матчах. Свой единственный гол в Ла Лиге Альваро забил в ворота мадридского «Атлетико», и тем самым помог «Реалу» заработать одно очко в домашнем матче.