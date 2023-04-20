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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Альваро Родригеса: «Анчелотти рассматривает моего клиента как замену Бензема»

20 Апреля 2023 • 12:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
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22.04 22:00

Алехандро Каманьо, агент нападающего мадридского «Реала» Альваро Родригеса, рассказал о роли своего клиента в «королевском клубе» под руководством Карло Анчелотти.

«Анчелотти рассматривает моего клиента как замену Бензема, когда Карима нет на поле», – заявил агент в интервью Diario AS.

В этом сезоне 18-летний Родригес успел дебютировать за мадридский «Реал» в чемпионате Испании. На его счету уже один гол и результативная передача в четырёх матчах. Свой единственный гол в Ла Лиге Альваро забил в ворота мадридского «Атлетико», и тем самым помог «Реалу» заработать одно очко в домашнем матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Альваро Родригес
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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