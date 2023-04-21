Алаба пропустит финал Кубка Испании, игрок также под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба вряд ли успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», который пройдёт 6 мая. По информации от Marca, футболист пропустит эту встречу. Более того, высока вероятность того, что австриец также не сыграет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, свою травму Алаба получил в начале этой недели в ответном матче с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Во второй половине сезона Давид получил уже своё третье повреждение.

В первом матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Реалу» точно не поможет другой основной центральный защитник – Эдер Милитао, который пропустит встречу из-за дисквалификации.