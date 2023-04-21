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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алаба пропустит финал Кубка Испании, игрок также под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»

21 Апреля 2023 • 10:10 Комментировать
Осасуна
...
Бетис
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22.04 15:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба вряд ли успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», который пройдёт 6 мая. По информации от Marca, футболист пропустит эту встречу. Более того, высока вероятность того, что австриец также не сыграет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, свою травму Алаба получил в начале этой недели в ответном матче с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Во второй половине сезона Давид получил уже своё третье повреждение.

В первом матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Реалу» точно не поможет другой основной центральный защитник – Эдер Милитао, который пропустит встречу из-за дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Манчестер Сити Давид Алаба
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