Бензема понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема понимает, что покинет команду по окончанию следующего сезона. Об этом сообщает издание Diario AS.

Напомним, у Бензема истекает контракт в конце нынешней кампании, но «королевский клуб» наверняка оставит француза ещё на один год. Тем не менее, в следующем сезоне руководство вряд ли продлит соглашение с 35-летним форвардом.

Бензема выступает за мадридский «Реал» с лета 2009 года, когда перебрался в команду из французского «Лиона». За всё время Карим выиграл 5 кубков Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Также француз в октябре взял «Золотой мяч» за свои достижения в прошлом сезоне.

Сейчас на счету Бензема 14 голов и 3 ассиста в 19 матчах этого розыгрыша испанской Ла Лиги.