Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала»

19 Апреля 2023 • 15:18 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема понимает, что покинет команду по окончанию следующего сезона. Об этом сообщает издание Diario AS.

Напомним, у Бензема истекает контракт в конце нынешней кампании, но «королевский клуб» наверняка оставит француза ещё на один год. Тем не менее, в следующем сезоне руководство вряд ли продлит соглашение с 35-летним форвардом.

Бензема выступает за мадридский «Реал» с лета 2009 года, когда перебрался в команду из французского «Лиона». За всё время Карим выиграл 5 кубков Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Также француз в октябре взял «Золотой мяч» за свои достижения в прошлом сезоне.

Сейчас на счету Бензема 14 голов и 3 ассиста в 19 матчах этого розыгрыша испанской Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
vif
19 Апреля 2023 в 16:38
Прогнозы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
Zenituwka
19 Апреля 2023 в 15:27
Мы видим на примере Модрича , что если игрок полезен, а Бензема полезен, то с ним могут продлевать контракт хоть до 40 лет. Откуда такая уверенность что у Бенза следующий сезон точно последний? Не удивлюсь если ещё два-три года попылит, если будет себя хорошо чувствовать конечно.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
15:18 · Испания. Ла Лига
Бензема понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала» 2
15:04 · Испания. Ла Лига
Депай не сыграет с «Барселоной»
14:58 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»
14:15 · Испания. Ла Лига
Апелляцию «Эльче» на результат матча с «Барселоной» отклонили
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не исключает возвращение Фелиша
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не работает над трансфером Гави, у клуба другие цели
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему
13:46 · Испания. Ла Лига
В раздевалке «Барселоны» растёт уверенность в том, что Месси вернётся
13:03 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Почему я запасной? Всё решает тренер» 1
12:59 · Испания. Ла Лига
Фати: «Благодарен поклонникам за поддержку»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Де Пауль может перейти в суперклуб АПЛ
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган требует от «Барселоны» зарплату в размере 10 миллионов евро в год 1
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться игроком «Манчестер Сити»
11:55 · Испания. Ла Лига
Дембеле активно работает над тем, чтобы вернуться на поле в матче с «Атлетико»
11:38 · Испания. Ла Лига
Алаба получил травму в матче с «Челси», игроку предстоит пройти обследование
Все новости
Рекомендуем