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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хотел продлить контракт Крооса на несколько лет, но игрок настоял на однолетнем договоре

17 Апреля 2023 • 21:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос мог продолжить сотрудничество с клубом на других условиях.

Нынешний договор 33-летнего футболиста истекает уже в июне. Немецкий хавбек подумывал о завершении карьеры, однако руководство «Реала» убедило его продолжить выступления. Как отмечает журналист Марио Кортехана, мадридцы были готовы предложить Кроосу контракт на несколько лет, но тот, тщательно поразмыслив, решил ограничиться однолетним соглашением.

В текущей кампании Тони Кроос отыграл 40 матчей за команду Карло Анчелотти, отметившись двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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