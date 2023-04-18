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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» тоже может быть причастен к делу Негрейры

18 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Мадридский «Реал» сейчас проверяют на дачу взятки бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Негрейре. По информации от El Chiringuito, «королевский клуб» тоже может быть причастен к коррупции.

Как сообщает источник, Антикоррупционная прокуратура сейчас проверяет «Реал» на наличие связей с Негрейрой. Напомним, ранее каталонская «Барселона» обвинялась в том, что давала Негрейре взятки в общем размере 7,4 миллионов евро в течение нескольких лет.

«Барселоне» ранее грозили исключением из еврокубков в том случае, если вина по делу Негрейры будет доказана. Команда сейчас лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков от «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Негрейра
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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