«Реал» пока не заинтересован в Вейге

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга пока не входит в список желаний мадридского «Реала» на летнее трансферное окно. По информации от Marca, в данный момент руководство «королевского клуба» сконцентрировано на приобретении Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что лишь в случае неудачи в переговорах по трансферу англичанина, Вейга может стать серьёзным кандидатом на переход в «Реал». У Габри есть сумма отступных в контракте с «Сельтой», которая составляет 40 миллионов евро.

Напомним, Вейга также интересен нескольким клубам из Английской премьер-лиги. Полузащитник в этом сезоне записал на свой актив 9 голов в чемпионате Испании.