Анчелотти ещё не знает, останется ли в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пока не знает, сохранит ли работу на следующий сезон. Напомним, ранее ходили слухи о возможном увольнении итальянца за год до истечения срока контракта.

Журналист Марио Кортехана сообщает, что Анчелотти и его тренерский штаб пока не понимают, останутся ли в клубе на следующий сезон. Итальянца ранее активно сватали в сборную Бразилии. В случае увольнения из «королевского клуба» Карло с большой долей вероятности займёт пост во главе «пентакампеоне».

Напомним, «Реал» под руководством Анчелотти в данный момент ведёт борьбу за победу в Лиге чемпионов и Кубке Испании. В чемпионате команда отстаёт от «Барселоны» на 11 очков за 9 туров до конца.