«Реал» запланировал новые переговоры с Себальосом по продлению контракта

Мадридский «Реал» всё ещё может сохранить в своих рядах полузащитника Дани Себальоса. По информации от Diario AS, «королевский клуб» на днях позвонил хавбеку и назначил новые переговоры по поводу продления контракта.

Текущее соглашение Себальоса с «Реалом» истекает в конце этого сезона. Полузащитник заинтересован в том, чтобы остаться и уже успел отказать нескольким клубам из европейских топ-чемпионов. Тем не менее, Дани пока не может найти компромисс по условиям новой сделки с «Реалом».

Напомним, Себальос проводит свой второй подряд сезон в «Реале». До этого футболист две кампании кряду выступал в Английской премьер-лиге за лондонский «Арсенал».