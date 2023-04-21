Анчелотти: «Мы будем бороться за чемпионский титул Ла Лиги до самого конца»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не намерен сдаваться в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги. За 9 туров до конца «королевский клуб» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 11 очков в турнирной таблице.

«Мы будем бороться за чемпионский титул Ла Лиги до самого конца. Собираемся использовать оставшиеся матчи чемпионата хотя бы для того, чтобы поддерживать должный игровой ритм», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» встретится у себя дома с «Сельтой». Напомним, недавно «сливочные» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Манчестер Сити».