Анри дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Я поставлю против «Реала». Думаю, «Манчестер Сити» выиграет и выйдет в финал. Хосепу Гвардиоле пора выиграть Лигу чемпионов, чтобы покончить с разговорами. В этом заключается моё желание», – сказал Анри в эфире телеканала CBS Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Реал» встречались между собой в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда мадридский клуб совершил камбэк в ответной встрече и вышел в финал, где разобрался с другой английской командой – «Ливерпулем».