Инсайдер Романо назвал позицию, которую «Реал» планирует усилить летом

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нового правого защитника.

«Королевский клуб» называется претендентом на множество звёздных игроков, однако одной из главных задач мадридцев на трансферном рынке, по многочисленным данным, будет подписание нового футболиста на правый край обороны. Эти сведения подтвердил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, рассказавший о ситуации в своём подкасте: «На данный момент «Реал» не ведёт никаких продвинутых переговоров, но подписание правого защитника очень вероятно в скором будущем. За этим явно стоит следить».

Во вторник команда Карло Анчелотти пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Челси» (4:0 по сумме двух матчей).