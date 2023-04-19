Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо назвал позицию, которую «Реал» планирует усилить летом

19 Апреля 2023 • 20:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нового правого защитника.

«Королевский клуб» называется претендентом на множество звёздных игроков, однако одной из главных задач мадридцев на трансферном рынке, по многочисленным данным, будет подписание нового футболиста на правый край обороны. Эти сведения подтвердил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, рассказавший о ситуации в своём подкасте: «На данный момент «Реал» не ведёт никаких продвинутых переговоров, но подписание правого защитника очень вероятно в скором будущем. За этим явно стоит следить».

Во вторник команда Карло Анчелотти пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Челси» (4:0 по сумме двух матчей).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
21:11 · Испания. Ла Лига
Романо: «Кроос уже подписал новый контракт с «Реалом»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассчитывает перехватить Фелиша у «Челси»
20:47 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо назвал позицию, которую «Реал» планирует усилить летом
20:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлил контракт с Бензема благодаря «Золотому мячу»
20:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько будет зарабатывать Месси в «Барселоне» 1 слухи
18:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала новое заявление по «делу Негрейры»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Слышал, что «Реал» хочет назначить Артету»
15:18 · Испания. Ла Лига
Бензема понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала» 2
15:04 · Испания. Ла Лига
Депай не сыграет с «Барселоной»
14:58 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»
14:15 · Испания. Ла Лига
Апелляцию «Эльче» на результат матча с «Барселоной» отклонили
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не исключает возвращение Фелиша
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не работает над трансфером Гави, у клуба другие цели
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему
13:46 · Испания. Ла Лига
В раздевалке «Барселоны» растёт уверенность в том, что Месси вернётся
Все новости
Рекомендуем