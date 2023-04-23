Анчелотти: «Меня не волнует, станет ли Бензема лучшим бомбардиром Ла Лиги»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об игре Карима Бензема.

Французский форвард занимает вторую строчку в списке бомбардиров Ла Лиги с 14 забитыми мячами, уступая Роберту Левандовски (17). В субботнем матче против «Сельты» (2:0) Бензема не смог отличиться и сократить отставание от нападающего «Барселоны».

«Я думаю о команде, и меня не волнует, выиграет ли Бензема награду лучшему бомбардиру чемпионата. Наша задача – добиваться побед в матчах. Карим – очень важный для нас игрок, когда он форме», – приводит издание Marca послематчевые комментарии итальянского рулевого.